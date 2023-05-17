



Шейх Хатиб призывает мусульман защитить мечеть Аль-Акса в день Марша флагов

Шейх Камаль Хатиб, заместитель главы Исламского движения - северной фракции и в настоящее время один из глав наблюдательной комиссии арабов Израиля, призывает мусульманскую общественность Израиля выступить против Марша флагов, который состоится завтра в Старом городе Иерусалима и "защитить мечеть Аль-Акса от планов поселенцев и усилий евреев".



"Мечеть Аль-Акса завтра подвергнется новым провокациям", — сказал Хатиб, отметив, что Марш флагов не подтвердит ложное право, поскольку мечеть Аль-Акса по-прежнему будет мечетью мусульман, а у поселенцев и оккупации нет и не будет права ни на одну крупицу земли.



Хатиб призвал арабскую и палестинскую общественность прийти к мечети Аль-Акса, остаться там и защищать ее в день проведения Марша флагов.



Мухаммад Хамада, представитель движения ХАМАС в Иерусалиме, осудил кампанию арестов, проведенную Израилем среди жителей Иерусалима, как "фальсификацию" операции, направленной на обеспечение безопасности во время Марша флагов.



Хамада подчеркнул, что Марш флагов не придаст легитимности усилиям "сионистов по иудаизации Иерусалима" и что политика депортации, терроризма и жестокости не сломит волю палестинского народа в борьбе и защите Иерусалима и Мечеть Аль-Акса.