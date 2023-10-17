



Щаранский: истребление ХАМАСа займет несколько недель

Бывший министр, правозащитник и диссидент, лауреат премии Израиля Натан Щаранский прокомментировал войну в стране и озвучил приблизительные сроки того, сколько продлятся боевые действия.



Своим мнением он поделился в интервью Русской службе "Голоса Америки".



"Цель - уничтожить ХАМАС как орган, который, по существу, управляет Газой. Эта цель, я думаю, будет, безусловно, с определенной ценой, в том числе, к сожалению, гибелью отдельных лиц среди гражданского населения, как бы мы не использовали инструменты для предупреждения гражданского населения перед атакой. Ясно, будет много жертв", - сказал он.



По словам Щаранского, в Израиле надеются на то, что подавляющее большинство террористов ХАМАСа будет уничтожено



"Я думаю, это займет три-четыре недели. Мы не можем позволить себе более продолжительные войны. Как вы знаете, за два дня было мобилизовано 300 тысяч человек. Сейчас пришло 350 тысяч человек, то есть пришло больше, чем мобилизовали. Три-четыре недели уйдет на то, чтобы устранить ХАМАС от управления Газой", - добавил он.



Щаранский отметил, что потом будет очень непростая задача на следующие годы: как передать эту власть в руки палестинцев, которые не будут угрожать Израилю.



"Я думаю, пока еще израильтяне недостаточно думают об этом большом вопросе. Как показывает опыт прошлого, мой лично, они не очень то, как правило, хотят об этом думать, но жизнь их заставит", - подчеркнул он.