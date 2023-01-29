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Шахид отомстил за нас: Студенты колледжа Хадасса поддержали террориста
29.01.2023 21:06 Аркадий Бочаровский

Шахид отомстил за нас: Студенты колледжа Хадасса поддержали террориста

  
Отдел арабских исследований движения Им Тирцу опубликовал материалы о подстрекательстве среди студентов колледжа "Хадасса".

Студент по имени Онд, изучающий социальную работу, написал в WhatsApp: "21-летний героический мученик из Восточного Иерусалима, он отомстил за нас".

По данным Им Тирцу, студент по имени Ахмед Каллоти, изучающий биотехнологии, загрузил в WhatsApp статус, в котором процитировал стих из Корана: "Аллах восторжествует над ними и победит их".

Он также написал: "Мы даем им пить из той же чаши, из которой они дают пить нам, только мы более стойкие".

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