



Шахид отомстил за нас: Студенты колледжа Хадасса поддержали террориста



Отдел арабских исследований движения Им Тирцу опубликовал материалы о подстрекательстве среди студентов колледжа "Хадасса".



Студент по имени Онд, изучающий социальную работу, написал в WhatsApp: "21-летний героический мученик из Восточного Иерусалима, он отомстил за нас".



По данным Им Тирцу, студент по имени Ахмед Каллоти, изучающий биотехнологии, загрузил в WhatsApp статус, в котором процитировал стих из Корана: "Аллах восторжествует над ними и победит их".



Он также написал: "Мы даем им пить из той же чаши, из которой они дают пить нам, только мы более стойкие".