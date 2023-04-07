Шабтай: все, у кого есть лицензия, держите оружие при себе
Глава полиции Коби Шабтай провел оценку ситуации и прокомментировал теракт в Иорданской долине.
По его словам, эта атака напоминает израильтянам, насколько актуальной является угроза для граждан в различных ее формах.
"Поэтому, наряду с нашей деятельностью и деятельностью сил безопасности во всех секторах, я призываю всех граждан, которые владеют оружием с лицензией и умеют им пользоваться на законных основаниях, - носить его в эти дни", - призвал он.