



Шабтай: все, у кого есть лицензия, держите оружие при себе

Глава полиции Коби Шабтай провел оценку ситуации и прокомментировал теракт в Иорданской долине.



По его словам, эта атака напоминает израильтянам, насколько актуальной является угроза для граждан в различных ее формах.



"Поэтому, наряду с нашей деятельностью и деятельностью сил безопасности во всех секторах, я призываю всех граждан, которые владеют оружием с лицензией и умеют им пользоваться на законных основаниях, - носить его в эти дни", - призвал он.





