



Шабтай: весь мир должен увидеть количество оружия террористов

Генеральный инспектор Полиции: «Весь мир должен увидеть и узнать количество смертоносного оружия и боеприпасов, которое полиция Израиля конфисковала у сотен террористов, уничтоженных полицией и бойцами "Магав".*



Генеральный инспектор полиции генерал Яаков Шабтай сегодня утром провел совещание по оценке ситуации, в котором приняли участие все члены высшего командного состава полиции и те, кто занимает важные посты во время боевых действий.



Комиссар поручил всем командирам обновить оперативную готовность всех сил во всех полицейских округах, и это в связи с происходящими событиями.



Генеральный инспектор высоко оценил работу Следственно-оператианого Управления, отдела кибербезопасности и округов полиции по борьбе с подстрекательством и проявлением поддержки и сочувствия к Хамасу, а также отметил, что полиция Израиля серьезно относится к этому явлению и жестко расправляется с ним во время война.



В дни войны Генеральный инспектор получил доклад о конфискации большого количества оружия и вооружения у террористов, проникших в Израиль в первый день боевых действий.Генеральный инспектор полиции высоко оценил работу отдела взрывотехников израильской полиции, который занимается многочисленными предметами взрывчатки, изъятыми из автомобилей террористов, которые были уничтожены и захвачены полицией, "Магав" и "Ямам", а также на телах террористов.



Генеральный инспектор полиции: «Количество оружия и средств ведения войны террористов ХАМАС, которое изъято в первый день боевых действий еще больше подчеркивает героизм полицейских, которые были живым щитом для приграничных поселений во время начала боевых действий. Решимость полиции и "Магав" привела к нейтрализации сотен террористов,у которых мы захватили огромное количество смертоносного оружия. Я также хотел бы похвалить сотрудников отдела взрывотехников израильской полиции, которые справляются с любым изъятым оружием. Весь мир должен увидеть и показать то множество видов оружия, которое наша полиция конфисковала у террористов ХАМАС. Это предотвратило убийства, запланированные террористами.



Вашему вниманию фотографии захваченного оружия.















Фото: пресс-секретарь полиции.