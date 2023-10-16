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Шабтай: весь мир должен увидеть количество оружия террористов
16.10.2023 12:12 Полиция Израиля

Шабтай: весь мир должен увидеть количество оружия террористов

Генеральный инспектор Полиции: «Весь мир должен увидеть и узнать количество смертоносного оружия и боеприпасов, которое полиция Израиля конфисковала у сотен террористов, уничтоженных полицией и бойцами "Магав".*

Генеральный инспектор полиции генерал Яаков Шабтай сегодня утром провел совещание по оценке ситуации, в котором приняли участие все члены высшего командного состава полиции и те, кто занимает важные посты во время боевых действий.

 Комиссар поручил всем командирам обновить оперативную готовность всех сил во всех полицейских округах, и это  в связи с происходящими событиями.

Генеральный инспектор высоко оценил работу  Следственно-оператианого Управления, отдела кибербезопасности и округов полиции по борьбе с подстрекательством и проявлением поддержки и сочувствия к Хамасу, а также отметил, что полиция Израиля серьезно относится к этому явлению и жестко расправляется с ним во время война.

 В дни войны Генеральный инспектор получил доклад о конфискации большого количества оружия и вооружения у террористов, проникших в Израиль в первый день боевых действий.Генеральный инспектор полиции высоко оценил работу отдела взрывотехников  израильской полиции, который занимается многочисленными предметами взрывчатки, изъятыми из автомобилей террористов, которые были уничтожены и захвачены полицией, "Магав"  и "Ямам", а также на телах террористов.

Генеральный инспектор полиции: «Количество оружия и средств ведения войны террористов ХАМАС, которое изъято в первый день боевых действий еще больше подчеркивает героизм полицейских, которые были живым щитом для приграничных поселений во время начала боевых действий. Решимость полиции и  "Магав" привела к нейтрализации сотен террористов,у которых мы захватили огромное количество смертоносного оружия.  Я также хотел бы похвалить сотрудников отдела взрывотехников израильской полиции, которые справляются с любым изъятым оружием.  Весь мир должен увидеть и показать то множество видов оружия, которое наша полиция конфисковала у террористов ХАМАС.  Это предотвратило  убийства, запланированные террористами.

 Вашему вниманию фотографии захваченного оружия.







 Фото: пресс-секретарь полиции.

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