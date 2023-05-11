



Шабтай об ударе по Реховоту: кто был в бомбоубежищах, спасли себе жизни

Глава полиции Коби Шабтай посетил место попадания ракеты в дом в Реховоте.



По его словам, на месте атаки находятся представители Службы тыла.



"Израильская полиция и все силы безопасности отреагируют на любой сценарий. Мы ожидаем, что население будет подчиняться директивам Службы тыла", - сказа он.



По словам Шабтая, Израиль находится в самом разгаре кампании.



"Тот, кто находился в бомбоубежищах, спасли себе жизнь. Это доказало эффективность соблюдения мер безопасности", - добавил он.



