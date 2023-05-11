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Шабтай об ударе по Реховоту: кто был в бомбоубежищах, спасли себе жизни
11.05.2023 19:55 Алина Груднева

Шабтай об ударе по Реховоту: кто был в бомбоубежищах, спасли себе жизни

Глава полиции Коби Шабтай посетил место попадания ракеты в дом в Реховоте.

По его словам, на месте атаки находятся представители Службы тыла.

"Израильская полиция и все силы безопасности отреагируют на любой сценарий. Мы ожидаем, что население будет подчиняться директивам Службы тыла", - сказа он.

По словам Шабтая, Израиль находится в самом разгаре кампании.

"Тот, кто находился в бомбоубежищах, спасли себе жизнь. Это доказало эффективность соблюдения мер безопасности", - добавил он.

 

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