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ШАБАК запретил въезд для 230 родственников членов ХАМАСа
25.01.2023 14:27 Алина Груднева

ШАБАК запретил въезд для 230 родственников членов ХАМАСа

Израиль аннулировал разрешения на въезд для 230 родственников членов ХАМАСа из Газы.

По данным ШАБАКа, предположительно, они работали над вербовкой для помощи в совершении терактов.

Уточняется, что за последние недели десятки арабов были арестованы и допрошены в связи с предполагаемыми связями с ХАМАСом в Газе. Многие из подозреваемых не знали, что террористическая организация использовала их для подготовки атак в Израиле.

Боевики скрывали свою настоящую личность, маскируясь под компании и другие организации для вербовки жителей Иудеи и Самарии на оплачиваемую работу. По версии следствия, арабам поручали перевести средства, предназначенные для покупки оружия, или доставлять посылки с оружием и боеприпасами.

"В большинстве случаев курьеры не знают, что они передают оружие или участвуют в террористической деятельности", — сказано в заявлении.

В ШАБАКе уточнили, что операцией по вербовке руководила 45-летняя представительница ХАМАСа Фарах Хамед из города Силвад, которую депортировали в Газу в рамках сделки Шалита в 2011 году.
 

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