



ШАБАК запретил въезд для 230 родственников членов ХАМАСа

Израиль аннулировал разрешения на въезд для 230 родственников членов ХАМАСа из Газы.



По данным ШАБАКа, предположительно, они работали над вербовкой для помощи в совершении терактов.



Уточняется, что за последние недели десятки арабов были арестованы и допрошены в связи с предполагаемыми связями с ХАМАСом в Газе. Многие из подозреваемых не знали, что террористическая организация использовала их для подготовки атак в Израиле.



Боевики скрывали свою настоящую личность, маскируясь под компании и другие организации для вербовки жителей Иудеи и Самарии на оплачиваемую работу. По версии следствия, арабам поручали перевести средства, предназначенные для покупки оружия, или доставлять посылки с оружием и боеприпасами.



"В большинстве случаев курьеры не знают, что они передают оружие или участвуют в террористической деятельности", — сказано в заявлении.



В ШАБАКе уточнили, что операцией по вербовке руководила 45-летняя представительница ХАМАСа Фарах Хамед из города Силвад, которую депортировали в Газу в рамках сделки Шалита в 2011 году.

