ШАБАК: В этом году было совершено 147 крупных терактов
В ШАБАК зафиксировали 147 "крупных" террористических атак в Израиле и в Иудее и Самарии в этом году, сообщил представитель агентства изданию The Times of Israel.
По данным ШАБАКа, 120 из нападений были перестрелками, а остальные - взрывами бомб или тараном автомобилей.
С начала года в результате терактов палестинцев в Израиле и в Иудее и Самарии погибли 24 человека.
В результате нападений также были ранены десятки человек, некоторые из них серьезно.
Агентство сообщает, что в этом году силы безопасности предотвратили 375 крупных нападений, в том числе около 300 запланированных перестрелок.
“Крупные нападения” — это термин, который включает в себя стрельбу, взрывы бомб, тараны транспортных средств и похищения людей.
В прошлом году сотрудники службы безопасности Израиля зафиксировали почти 300 обстрелов, подавляющее большинство из которых произошло в Иудее и Самарии, и заявили, что военные и ШАБАК предотвратили около 500 запланированных крупных атак.