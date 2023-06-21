



ШАБАК: В этом году было совершено 147 крупных терактов

В ШАБАК зафиксировали 147 "крупных" террористических атак в Израиле и в Иудее и Самарии в этом году, сообщил представитель агентства изданию The Times of Israel.



По данным ШАБАКа, 120 из нападений были перестрелками, а остальные - взрывами бомб или тараном автомобилей.



С начала года в результате терактов палестинцев в Израиле и в Иудее и Самарии погибли 24 человека.



В результате нападений также были ранены десятки человек, некоторые из них серьезно.



Агентство сообщает, что в этом году силы безопасности предотвратили 375 крупных нападений, в том числе около 300 запланированных перестрелок.



“Крупные нападения” — это термин, который включает в себя стрельбу, взрывы бомб, тараны транспортных средств и похищения людей.



В прошлом году сотрудники службы безопасности Израиля зафиксировали почти 300 обстрелов, подавляющее большинство из которых произошло в Иудее и Самарии, и заявили, что военные и ШАБАК предотвратили около 500 запланированных крупных атак.



