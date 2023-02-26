



ШАБАК требует снять печати с дома террориста, Бен-Гвир отказывается

В выходные сотрудники ШАБАК связались с полицией Иерусалима и попросили снять печати с дома семьи террориста Хоссейн Караке, совершившего около двух недель назад кровавый теракт в районе Рамот.



ШАБАК указывает на то, что дом, где жил террорист, был арендован. ШАБАК также заявил, что террорист был психически болен - нет никаких оснований наказывать семью. Бен-Гвир приказал полиции не выполнять это распоряжение.



По словам министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, члены семьи террориста знали о его намерении совершить теракт, об этом стало известно из завещания террориста, поэтому они тоже заслуживают наказания. Он добавил, что если ШАБАК настаивает на принудительном снятии печати, то они могут обратиться к элементам командования тыла, у которых также есть средства для выполнения этой задачи.



В результате нападения, совершенного около двух недель назад в районе Рамот за несколько часов до Шаббата, были убиты Алтер Шломо Ледерман, недавно женившийся 20-летний парень, и братья Яков Исраэль и Ашер Менахем Пали в возрасте 5 и 7 лет. Еще несколько человек, включая отца братьев Пали, получили ранения различной степени тяжести.