ШАБАК: шестеро палестинцев обвинены в серии недавних нападений
В среду, 12 июля, шестерым палестинцам были предъявлены обвинения в обстрелах в Иудее и Самарии.
Нападения, обошедшиеся без пострадавших, были совершены в последние месяцы.
Членами террористической ячейки оказались Абдулла Хадж Мухаммад, Ибрагим Наасан, Мухаммад Хадж Мухаммад, Маджед Наасан, Айюб Наасан и Адб аль-Карим Абу Алия. Все шестеро являются жителями палестинской деревни Аль-Мугайир..
Их задержания проводились в течение последних шести месяцев. По данным ШАБАКа, 21 апреля Абдулла Хадж Мухаммад, Ибрагим Наасан и Мухаммед Хадж Мухаммад открыли огонь по израильским военным возле Турмус-Айя.
По версии следствия, обвиняемые закупали огнестрельное оружие в районе Дженина и получали финансирование от террористов в Газе. Своими нападениями на израильские поселения они хвастались в социальных сетях. Всех шестерых обвиняют в террористической деятельности.
שב"כ חושף: נעצרה חוליית מחבלים שביצעה פיגוע ירי לאחרונה. חברי החולייה רכשו כלי נשק מסוחר אמצעי לחימה באזור ג'נין, והיו בקשר עם גורמי טרור מעזה לצורך קבלת מימון | כל הפרטים >>> https://t.co/GsvCHzvYd2@carmeldangor @ItayBlumental— כאן חדשות (@kann_news) July 12, 2023