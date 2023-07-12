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ШАБАК: шестеро палестинцев обвинены в серии недавних нападений
12.07.2023 15:00 Алина Груднева

ШАБАК: шестеро палестинцев обвинены в серии недавних нападений

В среду, 12 июля, шестерым палестинцам были предъявлены обвинения в обстрелах в Иудее и Самарии.

Нападения, обошедшиеся без пострадавших, были совершены в последние месяцы.

Членами террористической ячейки оказались Абдулла Хадж Мухаммад, Ибрагим Наасан, Мухаммад Хадж Мухаммад, Маджед Наасан, Айюб Наасан и Адб аль-Карим Абу Алия. Все шестеро являются жителями палестинской деревни Аль-Мугайир..

Их задержания проводились в течение последних шести месяцев. По данным ШАБАКа, 21 апреля Абдулла Хадж Мухаммад, Ибрагим Наасан и Мухаммед Хадж Мухаммад открыли огонь по израильским военным возле Турмус-Айя.

По версии следствия, обвиняемые закупали огнестрельное оружие в районе Дженина и получали финансирование от террористов в Газе. Своими нападениями на израильские поселения они хвастались в социальных сетях. Всех шестерых обвиняют в террористической деятельности.

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