



ШАБАК рекомендует административный арест для лидеров поселенческих беспорядков

ШАБАК рекомендует министру обороны Йоаву Галанту взять под административный арест лидеров поселенческих беспорядков в деревнях в Иудее и Самарии.



Об этом сообщают ивритские СМИ.



Рекомендации были даны после того, как сотни поселенцев устроили беспорядки в нескольких палестинских городах и деревнях, подожгли десятки автомобилей и домов после смертоносного теракта, совершенного вчера недалеко от поселения Эли.



В сообщениях без ссылки на источники на 12 канале и Kan говорится, что ШАБАК считает, что задержание главарей поможет восстановить спокойствие.



Спорная практика административного задержания, которая в настоящее время используется министром обороны в отношении подозреваемых в терроризме, предусматривает содержание под стражей без предъявления обвинений на срок до шести месяцев. Срок задержания может продлеваться до бесконечности, что позволяет военным прокурорам не давать подозреваемым возможности ознакомиться с уликами против них.



Административное задержание применяется в основном к палестинцам - около 1 000 из них в настоящее время содержатся под стражей в соответствии с этой практикой. В последние годы эта практика также применялась к нескольким израильтянам еврейского происхождения, подозреваемым в терроризме.



