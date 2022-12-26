



ШАБАК разгромил террористическое подполье, направляемое из Газы

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) разрешил опубликовать информацию о предотвращении атаки с использованием взрывного устройства на израильской территории, которая была организована террористами из Газы.



Устройство, которое было готово к активации, было обнаружено в режиме реального времени , что предотвратило смертоносный теракт. Согласно заявлению организации, 14 декабря была вскрыта террористическая инфраструктура, которая ставила своей целью совершение взрывов и терактов-самоубийств в Израиле.



Сообщается, что "в ходе операции ШАБАК и ЦАХАЛ арестовали ряд террористов в Иудее и Самарии, действовавших под руководством организации "Комитеты сопротивления" и организации "Шахада аль-Акса", которые действуют в секторе Газа".



В ходе операции были выявлены завербованные из Газы террористы на территории Иудеи и Самарии, и, как уже упоминалось, было изъято взрывное устройство перед "большим терактом" в Израиле.



Устройство было аналогично тому, которое было использовано в Иерусалиме в прошлом месяце и стало причиной смерти Арье Щупака и Тедса Тшума. По данным Шабака, операция управлялась из Газы. Глава этой террористической структуры - Ахмед Фатхи Омар Хаджадж, житель Джабалии, который известен как специалист по производству взрывчатки.



"Многочисленные разведывательные данные, полученные в ходе оперативной деятельности, позволили раскрыть личности еще нескольких террористов из сектора Газа", - говорится в сообщении. Среди прочих были разоблачены Маха Ладави, жительница Нусейрата, помогавшая в вербовке людей и работавшая вместе с Джахадом Ахмедом, Забри Мухаммад Забри Арам и Иман Йосеф Халил Закот, жителями Рафиаха.



ШАБАК сообщает: "Проведенная деятельность и срыв запланированных терактов являются частью долгосрочной кампании, которую Служба общей безопасности проводит совместно с ЦАХАЛом и полицией Израиля, чтобы предотвратить террористические акты на территории Израиля, используя различные методы и инструменты".



