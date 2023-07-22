



ШАБАК признал нападение в Иерусалиме терактом

В субботу, 22 июля, ШАБАК заявил, что нападение в начале недели, в результате которого мужчина был серьезно ранен ножом в районе Гило в Иерусалиме, было терактом. По сообщению службы, трое палестинских подростков в возрасте 17-19 лет из города Бейт-Лехем в ПА были арестованы по подозрению в причастности к нападению.



Все трое были задержаны в ходе совместной операции ШАБАКа и ЦАХАЛа.



Власти и ранее идентифицировали инцидент как теракт, но тогда еще не был подтвержден мотив преступления. Семья пострадавшего 25-летнего Ор Сайера сразу была уверена, что это была террористическая атака, несмотря на очевидную задержку официальных заявлений.



Согласно данным 12 канала, Сайер находится в стабильном состоянии.



“У нас нет сомнений, что это был теракт. На него напали три человека, его привезли в отделение неотложной помощи с ножом, воткнутым в спину”, – говорит дядя пострадавшего. “Операция была сложной. У нас два критических дня, мы проведем Шаббат в медицинском центре “Шааре Цедек”. Мы молимся за его жизнь и надеемся услышать хорошие новости”.



“Ор студент-химик и биолог Еврейского университета, одаренный ребенок. Он помогает всем, он был добровольно помогал пережившим Холокост”, – рассказала семья Сайера.