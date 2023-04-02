



ШАБАК и полиция предотвратили теракт в Иерусалиме

ШАБАК и израильская полиция предотвратили теракт в Иерусалиме, сообщили службы в совместном заявлении в воскресенье утром.



ШАБАК и полиция раскрыли заговор террориста ХАМАС с целью обстрелять автобус, перевозивший полицейских в район Храмовой горы.



В прошлом месяце ШАБАК и Окружной суд Иерусалима провели расследование в отношении Омара Абедина, 21-летнего жителя Иерусалима, который подозревается в сговоре с целью осуществления террористической деятельности. В рамках расследования, проведенного ШАБАКом и полицией, выяснилось, что Омар принадлежит к террористической организации ХАМАС и что он принимал участие в деятельности ХАМАСа в рамках выявленной студенческой ячейки в Бирзейтском университете.



Кроме того, выяснилось, что несколько месяцев назад он начал общение через Facebook с боевиком-террористом из Ливана. Позже они перешли на общение в Telegram.

