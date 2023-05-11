



Сержант ЦАХАЛа тяжело ранена в перестрелке с террористами



Силы батальона Арайот А-Ярден минувшей ночью вступили в перестрелку с террористами в Тубас. Силы ЦАХАЛа прибыли в город с целью задержания террористов.



Сержант Шушана Дагани была ранена осколком пули, попавшей в стену рядом с ней. Ее сестра сказала: "Она боец, она многое прошла в жизни. Она выкарабкается".



Представитель больницы Шиба сообщил: "Тяжелая травма головы. У нее провалы в памяти". После эвакуации в больницу она даже поговорила со своими друзьями - но медицинские работники объяснили, что ее состояние может ухудшиться.





Йеудит Мейрав, старшая сестра Шушаны, которая вместе с братом и сестрами не отходит от нее, рассказали Ynet об ее состоянии. "Сейчас ее жизни угрожает осколок в мозгу", - сказала она. Вчера врачи сказали, что шансы 50 на 50, и мы были в шоке".



По словам сестры, "в настоящее время она может говорить но не очень хорошо понимает свое положение. По ее словам, она прикрыла собой одного из командиров и приняла на себя огонь. Сейчас единственное, что может помочь - это молитвы. Мы хотим молиться за исцеление Шушаны Хадассы, дочери Рони, это единственное, что осталось".