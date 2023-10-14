



Сердце разрывается от боли: найдены тела сестер, чья история потрясла Израиль

Ходия Давид и Таир Давид были убиты на фестивале Реим неделю назад.



Ходия (27 лет) и Таир (24 года) жили в Бейт-Даган. В прошлый понедельник их отец Ури выступил на пресс-конференции семей пропавших и пленных и раскрыл свои опасения за их судьбу. Он кричал: "Где они? Изнасилуют их?! Выбросят в канаву?!"



В ходе выступления он также рассказал о леденящих душу моментах сразу после их похищения: "Вчера утром две мои дочери выходили со мной на связь, они лежали на полу с открытым телефоном под безумным давлением. Я слышал на заднем плане расстрел, просто расстрел. Были крики, я слышал разговоры на арабском языке. Я сказал им лечь на пол или лицом друг к другу, затаив дыхание. Я разговаривала по телефону с ними 30 минут, пока не услышала четыре вдоха - и с тех пор они мне не отвечают".



"Я прошу, чтобы весь мир увидел это, чтобы весь мир увидел то, что я говорю. Я прошу, чтобы весь мир увидел, через что я прохожу. Мы должны вернуть детей домой - и как можно скорее. Нам нужен кто-то, кто даст нам ответы. Может быть, не все, но прошло 48 часов, а мы не получили ни слова информации от властей. Мои две дочери там, я закрываю глаза и не знаю, где они. Я боюсь того, что творится там, в Газе".