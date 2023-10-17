



Семья репатриантов убита террористами

"Целая семья уничтожена": родители и 5-летний мальчик погибли от пуль, маленькая дочь пропала без вести.



Дина и Евгений Капшитер и их 5-летний сын Эйтан погибли от пуль террористов под Сдеротом, когда направлялись из кемпинга в парке Ашкелон в свой дом в Беэр-Шеве. Судьба пропавшей 8-летней Элин неизвестна. "Она - единственная дочь моего дяди", - говорит двоюродная сестра Дины. "Он был очаровательным и счастливым мальчиком", - отдал дань памяти маленькому Эйтану друг семьи.



Пятилетний Эйтан Капшитер должен был отпраздновать свой день рождения в прошлое воскресенье, 8 октября, Сегодня, 17 октября, он был похоронен на кладбище в Димоне. Его родители, Дина и Евгений, намеревались провести праздник вместе с Эйтаном и их дочерью, 8-летней Элин, в походе в парке Ашкелон.



В субботу утром, 7 октября, когда прозвучали сигналы ракетной тревоги, они свернули палатки и намеревались вернуться домой в Беэр-Шеву. Недалеко от Сдерота террористы открыли шквальный огонь по их автомобилю. Оба родителя, Дина и Евгений, и маленький Эйтан были убиты. Дочь Элин до сих пор числится пропавшей без вести.



"Они хотели, чтобы это был особый опыт для детей, которые очень любили путешествовать на природе", - говорит двоюродная сестра Дины, Беата Дехтерева. "Дина и Евгений возвращались по дороге на Сдерот. Она позвонила отцу и сообщила, что они уже едут домой. Она написала своей подруге, что ее напугали ракеты".



Элла, подруга семьи, сказала: "В один миг проклятые и подлые террористы уничтожили целую семью. Эйтан был очаровательным и счастливым ребенком. Он всегда улыбался, очень любил детский сад и своих друзей. Это ужасная трагедия".