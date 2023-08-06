



Семья пожертвовала органы инспектора, предотвратившего бойню в Тель-Авиве



42-летний Хен Амир, патрульный муниципальной службы безопасности (Села) тель-авивского муниципалитета, получивший смертельное ранение в результате перестрелки на улице Монтефиоре в Тель-Авиве, скончался от полученных ранений в больнице Ихилов.



Террорист Камаль Абу-Бакр (22 года) вызвал подозрение у Амира и его друга-патрульного, и после того, как они подошли к нему, открыл огонь и смертельно ранил Амира. Абу-Бакр был смертельно ранен напарником Амира.



У Амира, жителя Бат-Яма, остались жена и три дочери. Его семья согласилась пожертвовать его органы, чтобы спасти жизни других людей. В больнице Ихилов сообщили: "Хен своим телом предотвратил крупный теракт и спас множество жизней. Его семья великодушно согласилась пожертвовать органы для спасения жизней. Больница скорбит вместе с семьей. Да будет благословенна его память".



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "От имени всех граждан Израиля мы с Сарой от всего сердца выражаем соболезнования семье Хена Амира, патрульного муниципалитета Тель-Авива и Яффо, убитого сегодня в результате теракта в Тель-Авиве. Хен, 42 года, женатый на Веред и отец трех дочерей, своим телом предотвратил крупный теракт и спас множество жизней. Наши силы безопасности разберутся со всеми, кто покушается на наши граждан. Да будет благословенна его память".



Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи написал в Facebook: "Мое сердце разбито. Хен Амир, наш патрульный из Села был убит при исполнении служебного долга. Бдительность, храбрость и мужество двух рейнджеров, которые заподозрили террориста и пытались установить контакт, не будут забыты. Мои искренние соболезнования семье Хена. Муниципалитет будет поддерживать вас столько, сколько потребуется".



Спикер Кнессета Амир Охана заявил: "Хен Амир, инспектор патруля городской службы безопасности, который сегодня ночью героически действовал, спасая жизни мирных граждан, и благодаря своей бдительности и стремлению к контакту предотвратил гораздо более серьезное нападение, скончался от полученных ран. В этот вечер мы скорбим вместе с его родными и близкими. Да будет благословенна его память и да будет благословен его покой".