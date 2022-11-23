



Семья погибшего друза: не делайте ничего, что поставит под угрозу солдат



Хеди Перо, дядя 18-летнего Тирана Феро, израильского юноши, тело которого было похищено вооруженными людьми в Дженине, говорил по телефону с генералом Расаном Элианом, главой офиса координатора ЦАХАЛа на территориях.



Хедо Феро сказал:: "К сожалению, он уже уже труп. Я прошу вас не делать ничего, что ставит под угрозу жизнь солдат. Нам не нужно еще больше скорбящих родителей. Мы не готовы к тому, что солдат будет убит или ранен во время военной операции в Дженине. Поскольку он уже умер - мы готовы подождать еще несколько часов или дней, пока дело не будет завершено".