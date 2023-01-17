



Семья Менгисту не уверена в подлинности видео ХАМАСа

Видео с Аверой Менгисту, опубликованное ХАМАСом, вероятно, является подлинным, считают израильские военные. Однако, семья мужчины не уверена в подлинности ролика, сообщает "Аруц Шева".



В интервью на радио 103FM во вторник утром представитель ЦАХАЛа Ран Кохав сказал, что армия считает недатированное видео подлинным, но подчеркнул, что семья Менгисту не может сказать, является ли человек, которого можно увидеть на видео, Аверой Менгисту.



"В течение нескольких часов все службы безопасности тщательно проверяли достоверность этого видео. Мы оцениваем, что видео имеет разумный уровень достоверности, так я бы выразился. Семья очень хочет верить, что это он, но опознать его на видео сложно. Я не могу подтвердить или опровергнуть достоверность видео, так как мы не знаем наверняка", - заявил он.



На вопрос, жив ли еще Менгисту, Кохав ответил: "Я думаю, что на этот вопрос можно ответить утвердительно".



Яло Менгисту, брат Аверы, сказал, что он не уверен, действительно ли это видео его брата.



"Мое сердце говорит, что это он, но моя голова все еще не уверена. С одной стороны, это похоже на него, с другой стороны, это не похоже на него", - говорится в заявлении