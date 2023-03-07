



Семья братьев Янив о ликвидации террориста

Семья погибших в Хавара братьев Гилеля и Игаля Янив отреагировала на новость о ликвидации террориста в ходе рейда ЦАХАЛа в Дженине.



"Во время Пурима мы получили сообщение об устранении подлого террориста. Мы благодарим силы безопасности, которые день и ночь работали, чтобы восстановить правосудие. Камень упал с наших сердец, когда мы услышали, что террорист был устранен, а не арестован", - сказали они.



По словам родственников, несмотря на трудности, они чувствуют, что Бог рядом.

