



Семьи похищенных в отчаянии: освободите заложников!



Семьи десятков мирных жителей, мужчин, женщин и детей, которые были похищены террористами и угнаны в Газу, призывают правительство принять меры для их освобождения.



"Чувства очень тяжелые. Мы сходим с ума от беспокойства. Мы знаем, что Ноа была похищена, вероятно, в первые часы боев", - сказала Яффа Охад, тетя Ноа, молодой женщины, клип похищения которой боевиками ХАМАСа, увезшими ее на мотоцикле, стал виральным. Ее парень был рядом с ней и, вероятно, тоже был похищен ХАМАСом. Я обращаюсь к политическим и военным лидерам - мы сильная страна. Я прошу премьер-министра - сначала освободить пленных".



"הפשע" של נועה היה שחגגה בפסטיבל בדרום ישראל, כשמחבלים מתועבים של חמאס חטפו אותה ואת חבר שלה לתוך שטחי עזה והם כרגע שם חטופים.

זה לא נתפס האכזריות. pic.twitter.com/axocCh5CTt — daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) October 7, 2023

תיעוד של נועה בשבי ברצועת עזה. pic.twitter.com/UpmXPP2kYy — אלי (@ly39779426) October 7, 2023

נועה נחטפה, אביה נשבר: "הבת שלי נחטפה לעזה, דווקא ברגע הזה לא יכולתי לגונן עליה"https://t.co/wCeqMJ4SkV pic.twitter.com/u5aatBNYXl — החדשות - N12 (@N12News) October 8, 2023

Яаков Аргамани, отец Ноа, которую террористы уже показали в плену в Газе, плакал. "Всю свою жизнь, с момента ее рождения, я пытался защитить и обнять ее, поддержать и любить. Я хотел бы в этот трудный момент хотя бы подбодрить ее или сказать ей что-нибудь", - сквозь слезы сказал Аргамани. "Последний раз я слышала о ней на днях, когда она гостила у нас на праздничном ужине. Они решили уехать и не сказали куда".