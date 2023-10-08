Семьи похищенных в отчаянии: освободите заложников!
Семьи десятков мирных жителей, мужчин, женщин и детей, которые были похищены террористами и угнаны в Газу, призывают правительство принять меры для их освобождения.
"Чувства очень тяжелые. Мы сходим с ума от беспокойства. Мы знаем, что Ноа была похищена, вероятно, в первые часы боев", - сказала Яффа Охад, тетя Ноа, молодой женщины, клип похищения которой боевиками ХАМАСа, увезшими ее на мотоцикле, стал виральным. Ее парень был рядом с ней и, вероятно, тоже был похищен ХАМАСом. Я обращаюсь к политическим и военным лидерам - мы сильная страна. Я прошу премьер-министра - сначала освободить пленных".
Яаков Аргамани, отец Ноа, которую террористы уже показали в плену в Газе, плакал. "Всю свою жизнь, с момента ее рождения, я пытался защитить и обнять ее, поддержать и любить. Я хотел бы в этот трудный момент хотя бы подбодрить ее или сказать ей что-нибудь", - сквозь слезы сказал Аргамани. "Последний раз я слышала о ней на днях, когда она гостила у нас на праздничном ужине. Они решили уехать и не сказали куда".