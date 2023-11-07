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Семьи похищенных провели демонстрацию перед зданием ООН в Нью-Йорке
07.11.2023 17:52 Катя Шульц

Семьи похищенных провели демонстрацию перед зданием ООН в Нью-Йорке

Сотни демонстрантов от имени Форума семей похищенных вышли на демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке и призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша немедленно принять меры для освобождения похищенных.
Демонстранты вывесили плакаты с фотографиями заложников жены и детей генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с вопросом:

“Что бы вы сделали, если бы членов вашей семьи похитили?”

Перед ними стояли 240 человек в наручниках и с завязанными глазами, символизирующих израильских похищенных в Газе.

 

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