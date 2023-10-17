



Семье Альмога Саруси дважды сообщали о смерти сына

Семье Альмога Саруси позвонили и пригласили на опознание тела, потому что на парне были похожие серьги, которые носил их сын. Однако, погибший оказался чужим сыном.



После этого случая полиция принесла весть им домой. Но семья настояла на том, что немедленно поедет на опознание. И..снова это не был Альмог.

Родные рассказывают, что Альмог в компании с друзьями уехал на вечеринку, с тех пор поступило известие, что пятеро из них мертвы, а Альмог и еще один молодой человек числятся пропавшими без вести.



Когда отец Альмога поехал на опознание, его долго не хотели пускать в морг. Но когда он вошел и увидел тело, то сразу понял, что это не его сын. Тогда он поинтересовался, на основании чего было сделано заключение, что это Альмог. И ему ответили, что по отпечатку пальца. Хотя в деле не было ни слова о дактилоскопии, и судя по всему, они там ее вообще не делали.



А теперь представьте, если бы семья не настояла на осмотре тела, они бы похоронили чужого человека как минимум два раза. И кто знает, сколько вот так уже похоронено? Таких ошибок сейчас много. Израильтянам ничего не остается как только смириться и с пониманием отнестись к сложности задачи.

Семья Альмога говорит: “Мы до сих пор не имеем никакой информации. Нам просто говорят, что ведется расследование”.