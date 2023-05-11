



Семь террористов сдались ЦАХАЛу

Семь вооруженных террористов были арестованы вчера (в среду) в городе Кабатия после того, как сдались силам безопасности.



Они были переданы ШАБАКу и в настоящее время содержатся под стражей в Израиле. Некоторые из вооруженных террористов - члены "Исламского джихада", поэтому расследуется подозрение. согласно которому они направлялись для совершения теракта на фоне напряженной обстановки в связи с операцией в Газе. Также выясняется, были ли они причастны к нападениям, которые произошли в последнее время.



Передача террористов израильским силам безопасности необычна, поскольку террористы если сдаются - то силам безопасности Палестинской автономии и содержатся в палестинской тюрьме в Иерихоне. Боевики сдались во время операции ЦАХАЛа в Кабатии вчера рано утром - там были уничтожены два террориста, которые планировали совершить теракт в Израиле: Рони Валид и Ахмед Камиль.