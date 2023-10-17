



Семь молодых людей из маленького поселка близ Афулы убиты в Реим

В поселении Ахузат Барак бллиз Афулы проживает всего 2800 человек. Семь молодых людей из поселка были убиты в результате шокирующей резни на фестивале "Нова" в Реим.



Четверо из убитых были похоронены в последние дни - двоюродные братья Дин (27) и Шохам Бар (21), Шай Шалу (50) и Эйтан Снир (22). Сегодня будут похоронены Шило Галь (23 года) и брат с сестрой - Ноа (27 лет) и Гиди Хиаль (24 года).



Поселение Барак было основано в 1999 году к востоку от Афулы. С годами поселение разрасталось, и сегодня в нем проживает 700 семей. С субботы, 7 октября, поселение затаило дыхание, и жители желали получить хорошие новости, но этого, к сожалению, не прроизошло. Вчера пришло известие о том, что опознаны братья Гиди и Ноа Хаель. Все семь пропавших без вести жителей Ахузат Барак были убиты.



"Уже в субботу около 9-10 часов утра мы начали понимать, что вступаем в чрезвычайное происшествие, подобного которому мы не знали", - сказал Рафи Моше, председатель совета поселения. "У Израиля - не слишком много природных богатств, и самое большое богатство, которое у него есть, - это человек. Народ Израиля потерял 1300 бесценных сокровищ, и семь из них - наши сокровища, каждый из них был уникален и прекрасен, молодой человек или молодая женщина, семья которых вырастила и воспитала его. Горе ощущается во всем поселении. Наши сердца разбиты". Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram