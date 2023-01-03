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Секретные службы о посещении Бен-Гвиром Храмовой горы: ХАМАС не диктует условия
03.01.2023 08:36 Аркадий Бочаровский

Секретные службы о посещении Бен-Гвиром Храмовой горы: ХАМАС не диктует условия


Представители служб безопасности Израиля прокомментировали сегодня  3 января, восхождение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Корреспондент портала walla Амир Бухбут, со ссылкой на источники в службах безопасности пишет, что "ХАМАС и "Исламский джихад" не диктуют условия Государству Израиль. Этот шаг не нарушает статус-кво". Восхождение Бен-Гвира на комплекс завершилось без каких-либо инцидентов.

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