



Сегодня 30 лет, как были заключены “соглашения Осло”

В этот день тридцать лет назад, мир стал свидетелем исторического подписания соглашения “Декларация принципов” между председателем Организации освобождения Палестины (ООП) Ясиром Арафатом и премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином в Белом доме.



Соглашения должны были стать первым шагом на пути к решению палестино-израильского конфликта, основанному на концепции двух государств, с созданием палестинского государства в Иудее и Самарии, в Газе и Восточном Иерусалиме.



В соглашениях Осло было решено, что вопрос о праве палестинских беженцев на возвращение, а также вопрос об Иерусалиме, границах будущего палестинского государства, водных ресурсах и израильских поселениях будут обсуждаться на более позднем этапе, известном как “переговоры об окончательном статусе”.



Окончательный статус должен был быть согласован на переговорах в Кэмп-Дэвиде в 2000 году. Они так и не были завершены, поскольку палестинский лидер Арафат отказался от какой-либо сделки без палестинского суверенитета над Восточным Иерусалимом.





