Новости » Арабо-израильский конфликт
Сегодня 30 лет, как были заключены “соглашения Осло”
14.09.2023 15:58 Евгения Маркова

Сегодня 30 лет, как были заключены “соглашения Осло”

В этот день тридцать лет назад, мир стал свидетелем исторического подписания соглашения “Декларация принципов”  между председателем Организации освобождения Палестины (ООП) Ясиром Арафатом и премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином в Белом доме. 

Соглашения должны были стать первым шагом на пути к решению палестино-израильского конфликта, основанному на концепции двух государств, с созданием палестинского государства в Иудее и Самарии, в Газе и Восточном Иерусалиме.

В соглашениях Осло было решено, что вопрос о праве палестинских беженцев на возвращение, а также вопрос об Иерусалиме, границах будущего палестинского государства, водных ресурсах и израильских поселениях будут обсуждаться на более позднем этапе, известном как “переговоры об окончательном статусе”.

Окончательный статус должен был быть согласован на переговорах в Кэмп-Дэвиде в 2000 году. Они так и не были завершены, поскольку палестинский лидер Арафат отказался от какой-либо сделки без палестинского суверенитета над Восточным Иерусалимом.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы