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Сдерот взят под контроль
08.10.2023 07:13 Катя Шульц

Сдерот взят под контроль

Спустя 20 часов непрерывных боев, город прешел под контроль ЦАХАЛ.

Полицейский участок Сдерота был освобожден от десятка террористов. Командовал операцией суперинтендант Амир Коэн. Бойцам удалось окружить участок и на протяжении длительного времени поливать его непрерывным огнем.


На данный момент идет зачистка города. Граждан просят не выходить из домов. Покидать жилища строго запрещено.
  Любой, кому нужна помощь, может позвонить в колл-центр по телефону 101 или в спасательные центры.
 

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