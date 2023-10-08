



Сдерот взят под контроль

Спустя 20 часов непрерывных боев, город прешел под контроль ЦАХАЛ.



Полицейский участок Сдерота был освобожден от десятка террористов. Командовал операцией суперинтендант Амир Коэн. Бойцам удалось окружить участок и на протяжении длительного времени поливать его непрерывным огнем.



פגישה ישירה בבית בשדרות, אין נפגעים. אחד השכנים סיפר: "רוצים לחזור הביתה ומפחדים לזוז מפה"@ittaishick pic.twitter.com/NamLK49FGC — כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2023

🇮🇱 Израильские солдаты зачищают дома в Сдероте, в которых побывали палестинские террористы. Похоже на то, что мы видели в начале российского вторжения в Украину, когда российские военные расписывали матерными надписями стены украинских домов и оставляли после себя кучи говна. pic.twitter.com/1QAavGrG2L — 🇱🇹💝🇮🇱Рыжая Израильтянка - Жаннетта🇮🇱💝🇺🇦 (@JeannetteBaron) October 7, 2023

На данный момент идет зачистка города. Граждан просят не выходить из домов. Покидать жилища строго запрещено.Любой, кому нужна помощь, может позвонить в колл-центр по телефону 101 или в спасательные центры.