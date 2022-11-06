



Сдался, сложил оружие - и пытался бежать. Видео ликвидации боевика в Дженине

Через два дня после ликвидации: новые кадры с камер наблюдения мясной лавки в Дженине, где был убит лидер "Исламского джихада" Фарук Салама.



תיעוד פלסטיני: כך חוסל המחבל של הג׳יהאד פארוק סלאמה בג׳נין@GalAharonovich pic.twitter.com/WvNrYZvR3F — כאן חדשות (@kann_news) November 4, 2022

Салама был причастен к нападению, в ходе которого был убит боец ЦАХАЛа Ноам Раз. В слитых в сеть записях камер наружного наблюдения видно, как группа террористов ждет в магазине с оружием, когда через несколько секунд туда врываются бойцы Ямам и ШАБАКа - и ликвидируют Саламу.Салама, который должен был жениться в тот день, ждал в мясном магазине вместе со своими друзьями, чтобы купить мясные продукты для своей свадьбы. Получив целевую разведывательную информацию от ШАБАКа, бойцы ЦАХАЛа ворвались в ее помещение и окружили его в считанные секунды. На кадрах видно, как террористы складывают оружие, а Салама тоже сложил оружие.Он, однако, попытался убежать через черный ход, ведя огонь по бойцам из другого пистолета. Другая группа Ямам, ожидавшая в джипе возле Кация, в считанные секунды обнаружила Саламу и убила его на улице.Пятеро находившихся в лавке вооруженных людей сдались без боя, но после этого произошла перестрелка, которая продолжалась несколько часов. Палестинское министерство здравоохранения сообщило о двух убитых и четырех раненых. Наши силы не пострадали. Один из задержанных был братом Саламы, двое задержанных - боевики ХАМАС и "Исламского джихада". Еще один разыскиваемый находился в автомобиле, по которому пять месяцев назад бойцы патруля "Голани" открыли огонь. Тогда он притворился мертвым, и бойцы его не тронули - теперь его поймали.