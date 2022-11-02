



Сбитый машиной офицер убил террориста, бросившегося на него с топором

Опубликованы подробности автомобильного теракта на контрольно-пропускном пункте "Белл", недалеко от перекрестка Маккабим на шоссе 443 по дороге в Иерусалим.



Молодой человек - офицер ЦАХАЛа был ранен в результате наезда террориста, который на своем автомобиле переехал с палестинской стороны на израильскую сторону КПП. Террорист вышел из машины и попытался ударить молодого человека топором, в ответ тот выстрелил в упор и убил самого террориста.