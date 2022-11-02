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Сбитый машиной офицер убил террориста, бросившегося на него с топором
02.11.2022 09:47 Аркадий Бочаровский

Сбитый машиной офицер убил террориста, бросившегося на него с топором

Опубликованы подробности автомобильного теракта на контрольно-пропускном пункте "Белл", недалеко от перекрестка Маккабим на шоссе 443 по дороге в Иерусалим. 

Молодой человек - офицер ЦАХАЛа был ранен в результате наезда террориста, который на своем автомобиле переехал с палестинской стороны на израильскую сторону КПП. Террорист вышел из машины и попытался ударить молодого человека топором, в ответ тот выстрелил в упор и убил самого террориста.

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