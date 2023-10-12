



Саудовская Аравия впервые обсудила с Ираном войну между Израилем и ХАМАСом

Фактический правитель Саудовской Аравии и президент Ирана поговорили по телефону о войне между Израилем и ХАМАСом, вспыхнувшей после массированного нападения террористической группировки на еврейское государство в выходные дни, сообщили в четверг саудовские государственные СМИ.



В среду саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман провел телефонный разговор с иранским лидером Эбрахима Раиси, в ходе которого они обсудили текущую военную ситуацию в секторе Газа и его окрестностях, сообщило официальное агентство Saudi Press Agency (SPA). Это был их первый разговор после неожиданного сближения в марте.



Бин Саламан сообщил Раиси, что Эр-Рияд общается со всеми международными и региональными сторонами, чтобы остановить продолжающуюся эскалацию, сообщает SPA. Он также подчеркнул твердую позицию королевства в отношении поддержки палестинского вопроса, говорится в сообщении.