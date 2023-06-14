



Саудовская Аравия: позиция по израильско-палестинскому конфликту - неизменна

Официальный представитель Саудовской Аравии прокомментировал перспективы соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, заявив, что позиция королевства по этому вопросу остается неизменной.



Об этом заявил официальный представитель посольства Саудовской Аравии в США Фахад Назер в интервью сайту Arab News.



“Позиция Саудовской Аравии по израильско-палестинскому конфликту ясна и неизменна на протяжении многих лет. На самом деле именно покойный король Абдалла еще в 2002 году представил то, что сейчас известно как Арабская мирная инициатива, на саммите Лиги арабских государств в Бейруте”, — сказал Назер.



“И предложение, инициатива действительно предлагает Израилю нормализацию отношений со всеми членами арабских государств в обмен на справедливый и всеобъемлющий мир с палестинцами, основанный на решении о создании двух государств”, — добавил он.



Хотя Назер добавил, что “это предложение действительно все еще остается в силе”, основной вопрос о правах палестинских арабов по-прежнему является обязательным, прежде чем нормализация действительно продолжится.



Комментарии Назера соответствуют тому, что неоднократно заявляли официальные лица Саудовской Аравии: палестинское государство со столицей в восточном Иерусалиме является необходимым условием для нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем.



Саудовская мирная инициатива 2002 года, упомянутая Назером, предусматривает, что 22 арабские страны нормализуют отношения с Израилем в обмен на уход Израиля из Иудеи и Самарии.



На сегодняшний день Израиль отклонил предложение Саудовской Аравии 2002 года из-за того, что оно призывает Израиль принять так называемое “право на возвращение” для миллионов потомков арабов, бежавших из Израиля до образования государства, что фактически положило конец еврейскому государству.



