



Саудовская Аравия: осуждаем причинение вреда жителям Газы

Саудовская Аравия осуждает "ущерб, нанесенный гражданскому населению Газы".



Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел страны после того, как поступило сообщение о заморозке Эр-Риядом переговоров о нормализации отношений с Израилем из-за войны.



В Саудовской Аравии выступили против "принудительного перемещения" палестинцев. Таким образом в МИД прокомментировали призыва ЦАХАЛа к жителям севера Газы эвакуироваться на юг из-за подготовки масштабной операции по искоренению ХАМАСа.



"Саудовская Аравия призывает международное сообщество принять меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и переброске помощи в сектор Газа. Мы призываем к снятию блокады с наших палестинских братьев в Газе. Необходимо соблюдать международное право и продвигать мирный процесс в соответствии со справедливым решением о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказали в МИД.