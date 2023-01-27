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Саудовская Аравия осудила рейд ЦАХАЛа в Дженине
27.01.2023 08:07 Алина Груднева

Саудовская Аравия осудила рейд ЦАХАЛа в Дженине

Саудовская Аравия осудила контртеррористическую операцию ЦАХАЛа в Дженине, в ходе которой были убиты девять палестинцев, в том числе, террористы "Исламского джихада", планировавшие масштабные атаки.

Соответствующее заявление выпустило министерство иностранных дел королевства.

"Министерство отвергает серьезные нарушения международного права израильскими оккупационными силами", - сказано в заявлении ведомства.

Саудовская Аравия призвала международное сообщество взять на себя ответственность за "прекращение оккупации, израильской эскалации и агрессии". Аналогичным образом в четверг также выступили Кувейт и Оман.

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