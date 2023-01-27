Саудовская Аравия осудила рейд ЦАХАЛа в Дженине
Саудовская Аравия осудила контртеррористическую операцию ЦАХАЛа в Дженине, в ходе которой были убиты девять палестинцев, в том числе, террористы "Исламского джихада", планировавшие масштабные атаки.
Соответствующее заявление выпустило министерство иностранных дел королевства.
"Министерство отвергает серьезные нарушения международного права израильскими оккупационными силами", - сказано в заявлении ведомства.
Саудовская Аравия призвала международное сообщество взять на себя ответственность за "прекращение оккупации, израильской эскалации и агрессии". Аналогичным образом в четверг также выступили Кувейт и Оман.