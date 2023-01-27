



Саудовская Аравия осудила рейд ЦАХАЛа в Дженине

Саудовская Аравия осудила контртеррористическую операцию ЦАХАЛа в Дженине, в ходе которой были убиты девять палестинцев, в том числе, террористы "Исламского джихада", планировавшие масштабные атаки.



Соответствующее заявление выпустило министерство иностранных дел королевства.



"Министерство отвергает серьезные нарушения международного права израильскими оккупационными силами", - сказано в заявлении ведомства.



Саудовская Аравия призвала международное сообщество взять на себя ответственность за "прекращение оккупации, израильской эскалации и агрессии". Аналогичным образом в четверг также выступили Кувейт и Оман.