



Саудовская Аравия осудила "буйства" поселенцев

Саудовская Аравия осудила "буйства" израильских поселенцев в палестинских деревнях после теракта, совершеного после поселения Эли, в результате которого погибли четыре человека.



Об этом говорится в официальном заявлении саудовского министерства иностранных дел.



"Министерство выражает категорическое неприятие актов запугивания палестинских гражданских лиц и вновь заявляет о своей твердой поддержке всех международных усилий, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса", — сказано в заявлении.



Ранее с аналогичными заявлениями выступили Иордания и Египет, призвав немедленно прекратить насилие.

