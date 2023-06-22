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Саудовская Аравия осудила "буйства" поселенцев
22.06.2023 15:41 Алина Груднева

Саудовская Аравия осудила "буйства" поселенцев

Саудовская Аравия осудила "буйства" израильских поселенцев в палестинских деревнях после теракта, совершеного после поселения Эли, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом говорится в официальном заявлении саудовского министерства иностранных дел.

"Министерство выражает категорическое неприятие актов запугивания палестинских гражданских лиц и вновь заявляет о своей твердой поддержке всех международных усилий, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса", — сказано в заявлении.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили Иордания и Египет, призвав немедленно прекратить насилие.
 

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