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Саудовская Аравия об Израиле: необходима деэскалация
07.10.2023 13:59 Алина Груднева

Саудовская Аравия об Израиле: необходима деэскалация

Саудовская Аравия призвала Израиль и палестинцев к немедленной деэскалации ситуации.

Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел Эр-Рияда.

Во внешнеполитическом ведомстве страны назвали боевые действия между Израилем и палестинцами "беспрецедентной ситуацией".

Что примечательно, буквально накануне палестинские террористы обозвали Саудовскую Аравию "предателем" из-за стремления страны к нормализации отношений с Израилем.

В субботу, 7 октября, террористические организации объявили о том, что массированная атака на Еврейское Государство является "сигналом" для таких, как Эр-Рияд.

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