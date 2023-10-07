



Саудовская Аравия об Израиле: необходима деэскалация

Саудовская Аравия призвала Израиль и палестинцев к немедленной деэскалации ситуации.



Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел Эр-Рияда.



Во внешнеполитическом ведомстве страны назвали боевые действия между Израилем и палестинцами "беспрецедентной ситуацией".



Что примечательно, буквально накануне палестинские террористы обозвали Саудовскую Аравию "предателем" из-за стремления страны к нормализации отношений с Израилем.



В субботу, 7 октября, террористические организации объявили о том, что массированная атака на Еврейское Государство является "сигналом" для таких, как Эр-Рияд.