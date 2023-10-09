



Самолеты ЦАХАЛа атаковали три позиции "Хизбаллы"

Армия обороны Израиля отчиталась о схватке с террористами "Хизбаллы" на севере страны.



Уточняется, что самолеты ЦАХАЛа атаковали три военные позиции шиитской террористической организации.



Две из них являлись наблюдательными пунктами "Хизбаллы". Кроме того, в этом районе велся артиллерийский огонь.



"ЦАХАЛ готов к любым сценариям и продолжит защищать жителей Государства Израиль", - сказали в ЦАХАЛе.



Также военные отчитались об инциденте с прорывом террористов с территории Ливана. Уточняется, что для их ликвидации был задействован боевой вертолет. Двое террористов были ликвидированы, одному удалось скрыться. "Инцидент исчерпан, нет никаких опасений относительно нового инцидента в сфере безопасности", - добавили военные.