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Самолеты ЦАХАЛа атаковали три позиции "Хизбаллы"
09.10.2023 20:50 Алина Груднева

Самолеты ЦАХАЛа атаковали три позиции "Хизбаллы"

Армия обороны Израиля отчиталась о схватке с террористами "Хизбаллы" на севере страны.

Уточняется, что самолеты ЦАХАЛа атаковали три военные позиции шиитской террористической организации.

Две из них являлись наблюдательными пунктами "Хизбаллы". Кроме того, в этом районе велся артиллерийский огонь.

"ЦАХАЛ готов к любым сценариям и продолжит защищать жителей Государства Израиль", - сказали в ЦАХАЛе.

Также военные отчитались об инциденте с прорывом террористов с территории Ливана. Уточняется, что для их ликвидации был задействован боевой вертолет. Двое террористов были ликвидированы, одному удалось скрыться. "Инцидент исчерпан, нет никаких опасений относительно нового инцидента в сфере безопасности", - добавили военные.

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