



Саммит в Шарм-эль-Шейхе: стороны настроены пессимистично

Сегодня, 19 марта – через три недели после широко разрекламированного саммита в Акабе (Иордания), – в Шарм-эль-Шейхе (Египет) состоится встреча израильской и палестинской делегаций, при участии представителей США, Египта и Иордании.



Основная цель нового саммита: снизить напряженность в отношениях между Израилем и ПА в преддверии священного для мусульман всего мира месяца Рамадан (который начнется 22 марта) и еврейского праздника Песах (начинающийся с 5 апреля).



Делегацию Израиля возглавит советник по национальной безопасности Цахи Ханегби, которого будут сопровождать глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар и координатор операций на территориях, генерал-майор ЦАХАЛ Расан Алиан.



Палестинскую делегацию возглавит Хусейн аль-Шейх, советник лидера ПА Махмуда Аббаса.



По словам политического источника, стороны намерены “закрепить общие выводы, сделанные в Акабе, исходя из желания сохранить спокойствие в период Рамадана”, – однако, как израильтяне, так и палестинцы с пессимизмом смотрят на возможность того, что саммит достигнет своих целей.



Масла в огонь неуверенности и отсутствия оптимизма подливают заявления сразу нескольких террористических группировок, пообещавших активизировать свою насильственную деятельность в рамках подготовки к Рамадану.



Предыдущий саммит в Акабе был омрачен терактом в Хавара, жертвами которого стали братья Янив.





