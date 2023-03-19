



Саммит в Шарм-эль-Шейхе: ПА несет ответственность за безопасность в зоне А

Совместное коммюнике, подписанное Израилем и Палестинской администрацией после регионального саммита в Шарм-эль-Шейхе подчеркивает “законное право” ПА выполнять обязанности по обеспечению безопасности в зоне А в автономии.



Однако ЦАХАЛ регулярно входит в зону А, и за последний год количество таких вторжений значительно увеличилось, поскольку Израиль продолжает бороться с продолжающейся волной террора, исходящей в основном из северной части территорий, где ПА потеряла значительный контроль.



На предыдущем региональном саммите в в Акабе Израиль призвал ПА активизировать восстановление контроля над северной частью авто

номии, заявив участникам, что чем больше Рамалла будет действовать против вооруженных групп в регионе, тем меньше ЦАХАЛу придется вторгаться в зону А для рейдов.



Несмотря на заявление Израиля на саммите в Акабе о том, что силы безопасности ПА играют более активную роль в автономии, этот вопрос не был включен в коммюнике, опубликованное после этой встречи.



Решение включить его в выпуск после саммита в Шарм-эль-Шейхе свидетельствует о прогрессе в этом вопросе.