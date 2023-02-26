



Саммит в Акабе с ПА и Израилем завершился соглашениями

В заявлении МИД Иордании говорится, что израильские и палестинские представители на саммите в Акабе договорились работать над достижением "справедливого и прочного мира" и подтвердили необходимость "принятия мер по деэскалации на местах".



Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что саммит завершился “соглашением о создании совместного комитета по безопасности” для возобновления израильско-палестинского сотрудничества в области безопасности. Стороны также договорились провести еще одну встречу, финансируемую Египтом, который должна начаться менее чем через месяц, “чтобы изучить прогресс в области безопасности”.



Израильские официальные лица на саммите подчеркнули, что Израиль не откажется от своего решения легализовать девять аванпостов поселений в Иудее и Самарии и построить там 9500 единиц жилья, но в ближайшие месяцы он не намерен делать никаких дальнейших заявлений о поселениях.



Государственная телекомпания Иордании “Аль-Мамлака” сообщает, что переговоры завершились “соглашением о ряде шагов”.



Израиль направил на переговоры главу ШАБАК Ронена Бара и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби, а палестинцы направили на переговоры главу разведки ПА Маджеда Фараджа. Там также присутствовали координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк, а также сотрудники службы безопасности Иордании и Египта.





В заявлении МИД Иордании сообщается, что обе стороны согласились сохранить статус-кво на Храмовой горе и что Израиль согласился приостановить утверждение новых поселений на Западном берегу на четыре-шесть месяцев. В нем также говорится, что обе стороны согласились поддержать "шаги по укреплению доверия» и снова встретиться в следующем месяце в Египте.



В заявлении Израиля о встрече Храмовая гора не упоминалась, и в нем говорилось, что никаких решений о строительстве нового поселения "в ближайшие месяцы не ожидается".

