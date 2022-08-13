



"Сами оккупанты": Ben and Jerry’s уличили в лицемерии

Более 1000 студентов израильских университетов призвали Ben and Jerry’s освободить территорию Вермонта, где находится штаб-квартира и главный завод компании.

Об этом они написали в письме главе крупного производителя мороженного, отказавшегося продавать свою продукцию в Иудее и Самарии.

По словам студентов, земля, на которой работает корпорация в Вермонте, является территорией, принадлежащей индейским племенам абенаки.

"Эта земля, как и многие другие территории в Вермонте, была отнята у коренных племен во время ее самого раннего завоевания французскими и британскими колонизаторами, а затем американскими военными. Абенаки жили на этих землях непрерывно в течение тысяч лет до вторжения иностранных белых торговцев и поселенцев. Европейские колонизаторы и американцы преднамеренно истребляли абенаков посредством войн и распространения таких болезней, как оспа, тиф и грипп", - сказали студенты.

Они пришли к выводу, что оккупация компанией земель абенаков является незаконной.

"Мы считаем, что это полностью несовместимо с заявленными ценностями, которые Ben & Jerry's намерена поддерживать. По иронии судьбы, в июле прошлого года вы объявили, что прекратите продажу своей продукции в Израиле, потому что вы возражаете против якобы оккупации еврейским государством палестинских территорий. Но в то же время вы игнорируете свою собственную оккупацию земли, принадлежащей абенакам", - добавили студенты.