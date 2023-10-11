



Салливан: США не знали о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль

В недавнем заявлении администрации президента США было подтверждено, что американские спецслужбы не заметили никаких признаков подготовки к потенциальному нападению на Израиль со стороны террористической организации ХАМАС.



Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для прессы, сообщает 'Европейская правда'.



Отвечая на вопрос о том, располагает ли разведка США какими-либо данными, позволяющими предположить, что ХАМАС планировал нападение на Израиль, Салливан заявил, что Вашингтону не доступны такие данные.



Салливан подчеркнул: «Мы не обнаружили никаких доказательств, указывающих на мобилизацию для нападения такого характера, и эта оценка соответствует точке зрения Израиля».



Когда чиновнику задали вопросы о том, как Израиль мог пропустить такую ​​угрозу, представитель администрации президента США посоветовал перенаправить запрос израильским властям.



Салливан добавил: «Израильское правительство, несомненно, бдительно относится к своим разведывательным возможностям, особенно в отношении Хамаса, Западного Берега и Хезболлы. Причины любого упущения в этом отношении не входят в мою компетенцию, чтобы обсуждать их».