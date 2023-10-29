



Салливан: ХАМАС делает все, чтобы поставить под угрозу мирное население

Террористическая организация ХАМАС делает все, чтобы поставить под угрозы жизни мирного населения Газы.



Такое заявление в интервью телеканалу CBS сделал советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.



"Тысячи палестинских мирных жителей были убиты во время войны в Газе. Они не заслужили смерти, это трагедия. Но ХАМАС делает все, чтобы подвергнуть этих людей опасности, использовать их в качестве живого щита, пряча ракеты в жилых кварталах", - сказал он.



По словам Салливана, Израиль должен установить четкую черту между ХАМАСом и "ни в чем неповинными гражданскими" в ходе борьбы с террористической организацией.