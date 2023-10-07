



Салех аль-Арури рассчитывает обменять заложников на палестинских заключенных

В интервью телеканалу “Аль-Джазира” Салех аль-Арури, заместитель главы политического бюро ХАМАС, назвал нападение террористической группировки на Израиль “открытой битвой”, направленной на освобождение палестинского народа и его святых мест, после “осквернения” Храмовой горы в Иерусалиме.



Аль-Арури утверждает, что Израиль планирует навязать “новую реальность” в “горячей точке” после праздника. ХАМАС неоднократно обвинял Израиль в стремлении изменить статус-кво в святом месте в качестве предлога для насилия.



Аль-Арури добавляет, что палестинские заключенные в израильских тюрьмах “вот-вот будут освобождены” в обмен на десятки израильских заложников, которых, как сообщается, захватила группа, включая как гражданских лиц, так и солдат.



Аль-Арури сказал, что некоторые из израильских заложников являются “старшими офицерами”. Он заявил, что “ХАМАС не убивает и не причиняет вред гражданским лицам”, утверждая, что террористическая группировка “гуманно обращается с гражданскими лицами”.



“У нас есть план для всех стадий этого конфликта”, – сказал аль-Арури. “Как в случае запроса Израиля о прекращении огня, так и в случае продолжающейся эскалации насилия. Мы готовы ко всем вариантам”. Он добавил, что наземное вторжение Израиля было бы “лучшим сценарием” для ХАМАС.



Аль-Арури также выразил “надежду и веру” в то, что палестинцы за пределами Газы присоединятся к борьбе “за защиту Аль-Аксы”, особенно террористические группировки из ПА. Аль-Арури считается де-факто лидером ХАМАСа в ПА.



“Мы вступили в этот бой не на несколько часов. Мы вошли в это, зная, что будут последствия, и у нас нет другого выбора, кроме как бороться с этим ради достижения наших высоких целей”, – подчеркнул он.



Он добавил, что “ХАМАС поддерживает связь с международными и региональными партиями” и намекнул, что “получал предложения о посредничестве”. Он также обвинил США в предоставлении финансовой и военной помощи Украине, но “пренебрежении палестинцами”.



Аль-Арури затронул возможное участие “Хизбаллы” в нападении на Израиль, заявив, что “Израиль прав, опасаясь насилия на ливанском фронте на севере”.