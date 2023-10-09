



С завтрашнего дня в Газе не будет электричества



Сегодня , 9 октября, представитель Совета Безопасности Израиля сообщил членам комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности, что в ближайшие сутки сектор Газа будет полностью отрезан от воды, электричества и Интернета.



Об этом сообщили два депутата Кнессета, присутствовавшие на конфиденциальной беседе, состоявшейся в полдень. На беседе обсуждались следующие шаги в операции Железные Мечи.



مراسل شهاب: طائرات الاحتلال تستهدف عدة بنايات سكنية في منطقة وزارة المالية ومنطقة الصناعة بمدينة غزة pic.twitter.com/QWmRMqCNgD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 9, 2023

По данным 12-го канала израильского ТВ, после отключения электричества, поставляемого Израилем, в Газе заканчивается солярка. Солярка полностью закончится завтра к вечеру. После этого электричества в Газе не будет.По словам депутатов, представитель Кнессета заявил, что это решение принято политическим руководством. На настоящий отключена подача воды и электричества из Израиля, но предполагается бомбить объекты в Газе, которые подают воду и электричества для остальной части Газы.По словам депутата, в ходе обсуждения было также заявлено, что ЦАХАЛ готовится к возможности наземного вторжения в Газу, однако не было приведено никаких подробностей относительно того, будет ли такой ввод в итоге осуществлен. Кроме того, представитель главы оперативного отдела ЦАХАЛа сообщил членам Кнессета, что ЦАХАЛ больше не использует процедуру "стука по крыше" - предупредительного сброса бомб без зарядов перед атаками.Депутат Юлий Эдельштейн, председатель комиссии: "Мы только что закончили длительное заседание, которое продолжалось около 5 часов. Мы заслушали доклады представителей ЦАХАЛа, ШАБАКа и военной полиции. Картина, которую мы получили, конечно, не простая, и все жители Израиля это знают. Но я уверен, что мы должны победить, восстановить сдерживание.Мы должны уничтожить возможности ХАМАСа. В докладах, которые мы получаем, есть понимание, и в кабинете министров, и в ЦАХАЛе, и во всех силовых структурах, что это наш долг, и мы победим".