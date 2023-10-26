



С начала войны в США зафиксирован рост антисемитских инцидентов

Антидиффамационная лига объявила, что обнаружила рост числа антисемитских инцидентов в США на 388% с начала войны, по отношению к аналогичному периоду прошлого года.



Организация фиксирует 312 инцидента, включая случаи преследования, вандализм и нападение. Около 190 из этих инцидентов напрямую связаны с войной между Израилем и ХАМАС.



В то же время Совет по американо-мусульманским отношениям заявил, что с начала войны он получил 774 жалобы на исламофобские инциденты против палестинцев и арабов – это самый высокий показатель с 2015 года.

