



С начала боев по Ашкелону выпущено 884 ракеты

С начала боевых действий по Ашкелону было выпущено 884 ракеты, из которых 126 упали на открытой местности.



По словам мэра города, за несколько дней были и погибшие, и раненые. Муниципалитет будет поддерживать семьи, потерявшие своих близких.



"Муниципалитет Ашкелона просит жителей выполнять директивы Службы тыла и сохранять бдительность. Когда звучит сигнал тревоги, вы должны войти в охраняемые помещения или в наиболее защищенные места и оставаться там в течение 10 минут", - сказали в муниципалитете.

