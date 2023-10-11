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Ряды танков, закрытые магазины: север Израиля готовится к войне
11.10.2023 11:55 Анатолий Кравченко

Ряды танков, закрытые магазины: север Израиля готовится к войне

На третий день войны между ХАМАС и Израилем жители северных районов Израиля спешно эвакуируются из городов, расположенных вблизи ливанской границы, и закупают предметы первой необходимости, готовясь к возможной эскалации.

Если ехать из центральной части Израиля, то на шоссе № 6, которое обычно является одним из самых оживленных в стране, движение относительно небольшое. По обеим сторонам дороги танки и военные бульдозеры на транспортерах направляются к южной и северной границе.

В обычные часы пик торговые центры в Акко и Нахарии в основном закрыты. Те немногие, кто пришел туда, чтобы купить самое необходимое для подготовки к предстоящим дням и неделям, совершают покупки спокойно, без обычной суеты.

В Акко единственным активным центром является продуктовый магазин, где можно еще увидеть десятки людей, запасающихся продуктами и предметами первой необходимости.

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