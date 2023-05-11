Новости » Арабо-израильский конфликт
Ряд стран призвал прекратить "кровопролитие" в Газе
11.05.2023 15:23 Алина Груднева

Ряд стран призвал прекратить "кровопролитие" в Газе


Франция, Германия, Иордания и Египет призвали положить конец "кровопролитию" в Газе.

Соответствующее заявление сделал министры иностранных дел четырех стран.

Они призывают прекратить насилие между Израилем и террористами из Газы, которые в эти дни ведут массированные обстрелы.

"Кровопускание должно прекратиться немедленно", — сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади также отметил, что это должно прекратиться. "Необходимо восстановить мир", - подчеркнул он.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы