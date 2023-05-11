



Ряд стран призвал прекратить "кровопролитие" в Газе



Франция, Германия, Иордания и Египет призвали положить конец "кровопролитию" в Газе.



Соответствующее заявление сделал министры иностранных дел четырех стран.



Они призывают прекратить насилие между Израилем и террористами из Газы, которые в эти дни ведут массированные обстрелы.



"Кровопускание должно прекратиться немедленно", — сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.



Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади также отметил, что это должно прекратиться. "Необходимо восстановить мир", - подчеркнул он.





